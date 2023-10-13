نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متفوقًا على محمد صلاح.. سون أفضل لاعب بالدوري الانجليزي في سبتمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رابطة الدوري الانجليزي، حصد هيونج مين سون جائزة أفضل لاعب في البريميرليج، خلال شهر سبتمبر الماضي متفوقًا على محمد صلاح.

سون أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

ونجح هيونج مين سون في التفوق على محمد صلاح في جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر من الدوري الانجليزي الممتاز.

وأحرز سون 6 أهداف مع توتنهام خلال شهر سبتمبر الماضي في 4 مباريات لعبها توتنهام في شهر سبتمبر.

وحقق توتنهام الفوز على لوتون تاون بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الانجليزي.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام لمواجهة فولهام ضمن لقاءات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين بعد القادم.