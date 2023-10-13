نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. عمرو السولية يدعم القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعم عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي X تويتر سابقا، القضية الفلسطينية.

وكتب السولية نص الآية القرآنية: "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ}".

ثم أضاف: "فلسطين حرة".

لاعبو الأهلي يدعمون القضية الفلسطينية

وانضم السولية للعديد من اللاعبين الداعمين للقضية الفلسطينية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

فالمبادرة كانت من خلال محمود كهربا وأحمد عبد القادر، بينما تبعه حسين الشحات وغيرهم من الفريق الأول.

ولاقت الأحداث الجارية دعما كبيرا من جانب الرياضيين في مختلف المنافسات.