نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. نجم الأهلي يدعم فلسطين ورونالدو يقود البرتغال ومبابي يكسر رقم جديد في تصفيات يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة أخبار اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:-

عمرو السولية يدعم القضية الفلسطينية

دعم عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي X تويتر سابقا، القضية الفلسطينية.

وكتب السولية نص الآية القرآنية: "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ}".

ثم أضاف: "فلسطين حرة".

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عمرو السولية

رونالدو يسجل ثنائية في فوز البرتغال

تمكن منتخب البرتغال من تحقيق الفوز أمام نظيره سلوفاكيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الجمعة على ملعب "دو دراجاو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024.

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رونالدو

كيليان مبابي يسقط عرش ميشيل بلاتيني

استطاع هداف مونديال 2022 كليان مبابي تسجيل هدفه الـ 41 بقميص منتخب فرنسا، ليصبح الهداف التاريخي في المركز الرابع لمنتخب فرنسا.

ونجح بهذا الهدف معادلة حصيلة أهداف لاعب منتخب الديوك السابق ميشيل بلاتيني برصيد 41 هدفًا خلال 72 مباراة فقط.

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كيليان مبابي

هالاند يشعر بالملل لهذا السبب

نجح هالاند لاعب منتخب النرويج ومانشستر سيتي، في كسر صيامه عن التهديف مع فريقه ومنتخب بلاده، بتسجيله هدفين للنرويج أمام قبرص في تصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2024.

وصرح نجم بورسيا دورتموند السابق في تصريحات تليفزيونية عبر قناة " tv2 النرويجية": " اقدر دعم الجماهير لي والمساندة وكنت اتمني الدعم للجماهير في بداية مسيرتي."

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