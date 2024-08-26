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الأمير محمد بن سلمان يتوج "فالكونز" بكأس العالم للرياضات الإلكترونية

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أحمد جودة - القاهرة - توج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فريق "فالكونز" السعودي ببطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في اليوم الختامي للبطولة التي استمرت 8 أسابيع يوم الأحد.


وحسم فالكونز اللقب بعد جمعه 5 آلاف و665 نقطة في صدارة الفرق المشاركة، فيما حل فريق ليكويد الهولندي بألفين و545 نقطة في المركز الثاني وفريق بي دي إس السويسري ثالثا بألفين نقطة.
 

 

وتنافست الفرق المشاركة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي أقيمت في الرياض على 21 لعبة ولمدة استمرت 8 أسابيع.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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