نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمير محمد بن سلمان يتوج "فالكونز" بكأس العالم للرياضات الإلكترونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فريق "فالكونز" السعودي ببطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في اليوم الختامي للبطولة التي استمرت 8 أسابيع يوم الأحد.



وحسم فالكونز اللقب بعد جمعه 5 آلاف و665 نقطة في صدارة الفرق المشاركة، فيما حل فريق ليكويد الهولندي بألفين و545 نقطة في المركز الثاني وفريق بي دي إس السويسري ثالثا بألفين نقطة.



وتنافست الفرق المشاركة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية التي أقيمت في الرياض على 21 لعبة ولمدة استمرت 8 أسابيع.