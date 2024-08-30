نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مع نظيره نادي مانشستر يونايتد مساء يوم الأحد القادم ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير التالي موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الانجليزي والتي يبحث عنها الجمهور في كل مكان.

موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الانجليزي

ويواجه ليفربول نظيره مانشستر يونايتد مساء الأحد والموافق الأول من شهر سبتمبر القادم، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي عند تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

وتنقل مباريات ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وهي الناقل الرسمي لمباريات البطولة.

