ترتيب الدوري الانجليزي 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من محبي وعشاق الكرة الإنجليزية عن مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي والذي تكون فيه هناك مباريات قوية ومثيرة في كل جولة سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025 قبل مباريات اليوم الأحد

يواصل مانشستر سيتي احتكاره لصدارة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 9 نقاط وجاء كلا من برايتون وآرسنال في المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 7 نقاط بينما يحتل كلا من ليفربول وبرينتفورد وأستون فيلا المراكز الرابع والخامس والسادس على الترتيب برصيد 6 نقاط.

نجح مانشستر سيتي في الفوز بلقب البريميرليج العاشر في تاريخه في الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع آرسنال حتى آخر جولة.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن..

1 - مانشستر سيتي 9 نقاط

2 - برايتون 7 نقاط

3- آرسنال 7 نقاط

4- ليفربول 6 نقاط

5- برينتفورد 6 نقاط

6 - أستون فيلا 6 نقاط

7 - بورنموث 5 نقاط

8 - نوتنجهام فورست 5 نقاط

9 - توتنهام 4 نقاط

10 - نيوكاسل يونايتد 4 نقاط

11 - فولهام 4 نقاط

12 - تشيلسي 3 نقاط

13 - مانشستر يونايتد 3 نقاط

14 - ويستهام يونايتد 3 نقاط

15 - ليستر سيتي نقطة واحدة

16 - إيبسويتش تاون نقطة واحدة

17 - وولفرهامبتون نقطة واحدة

18 - كريستال بالاس صفر نقاط

19 - ساوثهامبتون صفر نقاط

20 - إيفرتون صفر نقاط