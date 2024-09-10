مصر والجزائر بالعلامة الكاملة

مصر والجزائر بالعلامة الكاملةحقق منتخبا مصر والجزائر فوزهما الثاني تواليا مساء الثلاثاء في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية الخامسة والثلاثين لكرة القدم، فيما سقطت الكاميرون في فخ التعادل السلبي مع مضيفتها زيمبابوي.

ففي المباراة الأولى، حقق المنتخب المصري الفوز على ضيفه البوتسواني (4- صفر) في فرانسيستاون ضمن المجموعة الثالثة.

وسجل محمود حسن "تريزيجيه" في الدقيقتين (5، 29)، ومحمد صلاح في الدقيقة (57) ليرفع رصيده إلى 58 هدفا دوليا في 100 مباراة بقميص منتخب مصر، ومصطفى فتحي في الدقيقة (90+ 4).

وتصدرت مصر الترتيب العام للمجموعة برصيد 6 نقاط في المركز الأول محققة العلامة الكاملة بعد فوزها في المباراة الافتتاحية على الرأس الأخضر (3- صفر)، في حين بقت بوتسوانا بلا رصيد من النقاط بعد خسارتها في الجولة الأولى أمام موريتانيا (1- صفر).

وفي المباراة الثانية، قدم منتخب الجزائر عرضا قويا وعاد بانتصار ثمين على مضيفه الليبيري (3- صفر) في مونروفيا ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وسجل الأهداف الثلاثة كل من أمين جويري وآدم زرقان وبغداد بونجاح في الدقائق (17، 25، 81) وتصدرت الجزائر الترتيب العام للمجموعة بالعلامة الكاملة برصيد ست نقاط أمام توجو (نقطتين) وغينيا الاستوائية ثالثة بنقطة وليبيريا رابعة بنقطة.

وفي المباراة الثالثة، سقط منتخب الكاميرون في فخ التعادل السلبي مع مضيفه منتخب زيمبابوي في المباراة التي أقيمت في كمبالا ضمن المجموعة العاشرة.

في حين انتزعت كينيا فوزا ثمينا من مضيفتها ناميبيا (2- 1) في جوهانسبورج.

سجل جون أفيري ودوك أبويا في الدقيقتين (58، 76) هدفي كينيا، وديون هوتو في الدقيقة (90+ 5) هدف ناميبيا.

وانتزعت كينيا بهذا الفوز صدارة المجموعة بأربع نقاط وبفارق الأهداف أمام الكاميرون وزيمبابوي ثالثة بنقطتين وناميبيا أخيرة بلا رصيد.

وفي المجموعة الثانية، حققت الجابون انتصارها الأول إثر تغلبها على ضيفتها جمهورية إفريقيا الوسطى (2- صفر) في فرانسفيل.

وسجل بيار إيمريك أوباميانج من ركلة جزاء وشافي بابيكا الهدفين في الدقيقتين (11، 39).

ويتصدر المغرب المجموعة بـ6 نقاط أمام الجابون (3) وإفريقيا الوسطى (3) وليسوتو رابعة بلا رصيد.

وفي المجموعة الثامنة، فازت تنزانيا على مضيفتها غينيا (2- 1) في مدينة ياموسوكرو العاجية.

وتقدمت غينيا عبر محمد بايو في الدقيقة (57)، إلا أن تنزانيا عادت بهدفين بواسطة فيصل سالوم ومدثر يحيى في الدقيقتين (61، 88).

وتتصدر الكونغو الديمقراطية المجموعة بست نقاط أمام تنزانيا (4) وإثيوبيا ثالثة بنقطة وغينيا أخيرة بلا رصيد.