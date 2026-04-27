الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولار

الذهب ينخفض مع ارتفاع الدولارانخفضت أسعار الذهب،اليوم، متأثرة بارتفاع الدولار، في وقت أسهمت فيه زيادة أسعار النفط في تصاعد المخاوف من التضخم واستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 4694.26 دولار للأوقية، فيما خسر المعدن النفيس خلال الأسبوع الماضي نحو 2.5 بالمائة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع.

كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو بنسبة 0.9 بالمائة لتسجل 4697.60 دولار.

كذلك ارتفعت أسعار النفط، وصعد الدولار بشكل طفيف، بينما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، مع استمرار القلق بشأن اضطراب إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمائة إلى 75.48 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين بنسبة مماثلة إلى 2005.15 دولار، وتراجع البلاديوم بنسبة 0.3 بالمائة ليصل إلى 1492.22 دولار.