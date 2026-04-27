أخبار اليمن : 72593 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

72593 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبرأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 72 ألفا و593 شهيدا، و172 ألفا و399 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سبعة شهداء، و18 مصابا.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 817، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 2,296، في حين جرى انتشال 762 جثمانا من تحت الأنقاض.

وبينت الوزارة أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.