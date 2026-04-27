أخبار اليمن : صنعاء: إشهار مؤتمر الهندسة والتكنولوجيا الدولي

صنعاء: إشهار مؤتمر الهندسة والتكنولوجيا الدولينظمّت جامعة صنعاء اليوم حفل إشهار المؤتمر الدولي الأول للهندسة والتكنولوجيا الذكية، الموثوقة الناشئة، الذاتية، والمستدامة 2026م، الذي ستنظمه كلية الهندسة مطلع ديسمبر القادم.

وفي حفل الاشهار، أكد رئيس جامعة صنعاء الدكتور محمد البخيتي، أن المؤتمر، سيمثل حدثاً مهماً وإضافة نوعية في مسيرة الجامعة والسعي لتحقيق الريادة العلمية ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.

وأشار إلى أن المؤتمر، يأتي في وقت يشهد فيه العالم ثورة صناعية، أعادت صياغة المفاهيم الهندسية التقليدية لتصبح أكثر ذكاءً واستدامة، لافتًا إلى حرص الجامعة على توفير المنصة العلمية لجمع نخبة من العقول النيرة والخبراء المحليين والدوليين لتبادل الرؤى ونتائج الأبحاث التي ستشكل ملامح مستقبل التكنولوجيا.

وتطرق البخيتي، إلى المقومات الأساسية والتخصصات النوعية التي تتضمنها كلية الهندسة بجامعة صنعاء، ما يؤهلها لتنظيم واحتضان المؤتمر الدولي الأول للهندسة والتكنولوجيا الذكية بالشراكة مع عدد من الهيئات والمؤسسات الدولية، بمشاركة طلاب وباحثين وأكاديميين من كليتي الهندسة والحاسوب بالجامعة ومختلف الجامعات اليمنية.

كما أكد سعي الجامعة من خلال المؤتمر إلى تعزيز الشراكات المحلية والدولية مع الجامعات ومراكز الأبحاث والهيئات، وصناع التكنولوجيا ذات الاختصاص والمساهمة في تبادل الخبرات وتطوير حلول علمية مشتركة، إيماناً من الجامعة بأن التكنولوجيا الذكية تعد اليوم مفتاح حل التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه المجتمعات المعاصرة.

ووجه اللجان بالتواصل ومتابعة الطلاب اليمنيين الدارسين في هذا المجال بمختلف جامعات العالم، للمشاركة في أعمال المؤتمر وتقديم أبحاث علمية تسهم في تقدم المجتمع وتعزيز التعاون مع القطاعين الأكاديمي والصناعي العام والخاص لتحويل الأبحاث إلى تطبيقات عملية تلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات السوق.

وتتضمن محاور المؤتمر ستة مسارات، كل مسار يقوده نخبة من المحكمين والخبراء وفق معايير دولية، وتشمل المحاور "الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذاتية، والاتصالات اللاسلكية والهاتف المحمول من الأجيال القادمة والشبكات، والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية وأنترنت الأشياء، والمدن الذكية والتقنيات الناشئة في الهندسة والحوسبة".

بدوره استعرض رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتور شرف الحُمدي، مهام اللجان، وأهداف ومحاور المؤتمر المقرر انطلاقه في كلية الهندسة بجامعة صنعاء خلال الفترة "1-2" ديسمبر القادم، بمشاركة محلية وعربية ودولية وكيفية المشاركة وعوامل النجاح، في إطار مواكبة التحول التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم خاصة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والأنظمة الذكية.

وأكد أن المؤتمر يوفر منصة علمية لتبادل المعرفة وتقديم حلول مبتكرة تدعم الاستدامة، وتربط البحث العلمي والتطبيقات العملية بما يسهم في تطوير القطاعات الحيوية وتلبية احتياجات المجتمع.

وأشار الدكتور الحُمدي، إلى أن المؤتمر سيسعى إلى دعم البحث العلمي وعرض أحدث الدراسات والابتكارات وربط الجانب النظري بالتطبيق العملي وتعزيز سمعة الجامعة الأكاديمية، وبناء شراكات علمية، وتطوير مهارات الطلاب، ومناقشة التحديات العلمية، وتسليط الضوء على الحلول المبتكرة للمدن الذكية والهندسة المستدامة بالتركيز على الطاقة المتجددة وكفاءة الموارد والتقنيات الصديقة للبيئة.

من جهته استعرض مسؤول فرع الـ IEEE Xplore في اليمن الدكتور عمار الزهاري، مراحل الفرع ودوره في دعم ومساندة المؤتمرات العلمية في مجال التقنية والتكنولوجيا الذكية في اليمن.