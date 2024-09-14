نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد الرسمي ضد ساوثامتبون في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف إريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد، عن تشكيلة لاعبيه لخوض المواجهة الهامة أمام ساوثامتبون، في الدوري الانجليزي ضمن الجولة الرابعة.

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي – ماتياس دي ليخت – ليساندرو مارتينيز – ديوجو دالوت.

خط الوسط: كوبي ماينو – برونو فيرنانديز – كريستيان إريكسن.

خط الهجوم: أماد ديالو – جوشوا زيركيسي – ماركوس راشفورد.

ويدخل فريق مانشستر يونايتد المواجهة وهو في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 3 نقاط من 3 مباريات، بينما يحتل ساوثامبتون المركز الـ 19 دون رصيد من النقاط.

