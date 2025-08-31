نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رد فعل مهاجم تشيلسي بعد إلغاء صفقة انتقاله إلى بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رفض المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون مغادرة ألمانيا؛ على أمل إحياء انتقاله المُلغى من تشيلسي إلى بايرن ميونيخ، بعدما أوقف النادي الإنجليزي الصفقة في اللحظات الأخيرة.

كان جاكسون قد سافر إلى ميونيخ، السبت، لإتمام انتقاله لموسم واحد إلى بطل الدوري الألماني، قبل أن يُبلَّغ بأن الصفقة أُلغيت بسبب مشاكل الإصابات في تشيلسي.

وأعلن تشيلسي أن مهاجمه الجديد ليام ديلاب سيغيب حتى ثمانية أسابيع بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة، خلال الفوز على فولهام، السبت، في حين يغيب أيضًا المهاجم كول بالمر بسبب إصابة في الفخذ.

ومع رحيل الفرنسي كريستوفر نكونكو إلى ميلان الإيطالي، هذا الأسبوع، كان المدرب الإيطالي إنتسو ماريسكا سيبقى مع المهاجم البرازيلي جواو بيدرو فقط بوصفه خيارًا هجوميًا وحيدًا، في حال السماح لجاكسون بالرحيل.

وأكد المدير الرياضي لبايرن، ماكس إيربل، بعد الفوز على أوغسبورغ 3-2، السبت، أن الصفقة أُلغيت، مضيفًا: «أبلغنا تشيلسي بأنه يريد استعادة اللاعب، بعد أن كنا قد اتفقنا، أمس الجمعة. الوضع الآن أن اللاعب هنا في ميونيخ، لكننا سنعيده».

لكن جاكسون (24 عامًا) غضب من تغيير خطط تشيلسي المفاجئ، ويُعتقد أنه رفض مغادرة ألمانيا، الأحد، بينما يعمل ممثلوه على حل الخلاف.

وشدّد وكيل أعماله ديو مانسي كامارا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على أن اللاعب لن يعود إلى تشيلسي، قائلًا: «لن نعود. الطائرة لا تطير إلى الوراء: ميونيخ».

وذكرت تقارير أن تشيلسي يدرس التعاقد مع لاعب سبورتينغ، الدنماركي كونراد هاردر، قبل إغلاق سوق الانتقالات، مساء الاثنين، وهو ما قد يفتح الطريق أمام انتقال جاكسون إلى بايرن، في النهاية.

ويفضّل الـ«بلوز» بيع جاكسون، بشكل نهائي، بدلًا من إحياء اتفاق الإعارة، وفق تقارير.