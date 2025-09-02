8 أندية تتنافس على لقب دوري الناشئين لكرة اليد وأربع مباريات مثيرة فـي الأسبوع الأول

يعد منصة مثالية لاكتشاف المواهب الشابة

مع اقتراب موعد انطلاق أولى بطولات الاتحاد العماني لكرة اليد للموسم الرياضي 2025/‏2026 م، أعلنت لجنة المسابقات عن جدول مباريات وشروط وقواعد دوري الناشئين لمواليد 2008 م وما فوق والذي ينطلق يوم 12 سبتمبر الجاري بمشاركة 8 اندية تم توزيعها على مجموعتين بواقع 4 اندية في كل مجموعة؛ ضمت المجموعة الأولى أندية السيب ونزوى وصحم والاتحاد والمجموعة الثانية أندية اهلي سداب ومسقط ونادي عمان ومصيرة.

ويُعتبر دوري الناشئين لكرة اليد من أهم البطولات التي ينظمها الاتحاد ويمثل منصة مثالية لاكتشاف المواهب الشابة التي تعد القاعدة الاساسية للاندية والمنتخبات الوطنية لتمثيلها في البطولات المحلية والإقليمية.

وسيشهد الاسبوع الأول للدوري اقامة 4 مباريات ففي المجموعة الأولى تقام مباراتان تجمع الأولى الاتحاد مع نزوى في الساعة الثالثة عصرا على ملعب الصالة الرياضية بنادي السيب تليها على نفس الصالة المباراة الثانية بين السيب وصحم في الساعة الخامسة مساء، وتستضيف الصالة الرياضة بنادي عمان ايضا مباراتين في المجموعة الثانية، حيث يلتقي في المباراة الأولى مصيرة مع اهلي سداب في الساعة الثالثة عصرا تعقبها المباراة الثانية بين مسقط ونادي عمان في الساعة الخامسة مساء .

وتلعب مباريات دوري الناشئين بنظام دوري من مرحلة واحدة في كل مجموعة ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني، وتجرى المباريات بنظام المقص (مباراتان لكل فريق) واذا تعادل الفريقان بالنقاط وفارق الأهداف فيما بينهم يتم اللجوء الى ضربات الجزاء مباشرة «دون تمديد« بعد ذلك يتنافس الفائزان على المركزين الأول والثاني بينما يلعب الخاسران لتحديد المركزين الثالث والرابع. ورصد الاتحاد جوائز للفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى حيث يحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على درع تذكارية أو كأس و28 ميدالية ذهبية أو هدية ومكافأة مالية ويمنح الفريق الفائز بالمركز الثاني 28 ميدالية فضيـة أوهدية ومكافأة مالية بينما يحصل الفريق الفائز بالمركز الثالث على 28 ميدالية برونزية أو هدية ومكافأة مالية.