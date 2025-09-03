الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق الكرة الأردنية والعربية نحو القنوات الناقلة لمباراة الأردن وبوتان في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا، حيث يستهل النشامى مشوارهم في التصفيات القارية بمواجهة مرتقبة أمام منتخب بوتان على أرضية استاد الملك عبد الله الثاني بالعاصمة عمان، يوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر 2025.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وبوتان Jordan vs Bhutan في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا

يستضيف الاتحاد الأردني لكرة القدم منافسات المجموعة الأولى من التصفيات، والتي تضم إلى جانب منتخب الأردن كلًا من بوتان، تركمانستان، وتايبيه الصينية، ويدرك المنتخب الأردني أن البداية القوية أمام بوتان ستكون مفتاحًا مهمًا نحو المنافسة على صدارة المجموعة وضمان التأهل.

ووفقًا لنظام البطولة، يتأهل إلى النهائيات أصحاب المركز الأول في كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني، لتنضم جميعها إلى منتخب السعودية المستضيف؛ لذلك فإن مواجهة الأردن أمام بوتان تكتسب أهمية كبيرة على صعيد النقاط والمعنويات معًا.

حتى الآن، لم تعلن أي قناة عربية حصولها على حقوق نقل مباراة الأردن وبوتان في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا، الأمر الذي أثار تساؤلات الجماهير حول كيفية متابعة اللقاء. ورغم غياب الإعلان الرسمي، يبقى الأمل قائمًا في أن تقوم بعض القنوات الرياضية في الأردن أو آسيا بنقل المباريات لاحقًا، خصوصًا وأنها تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.

ويُعيد هذا الغياب إلى الواجهة السؤال الأبرز: ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأردن وبوتان في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا؟ وحتى تتضح الصورة رسميًا، سيكون الجمهور مضطرًا لمتابعة الأخبار من خلال الحسابات الرسمية للاتحاد الأردني والاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

هل يمكن متابعة مباراة الأردن وبوتان عبر الإنترنت؟

كما هو الحال بالنسبة للقنوات التلفزيونية، لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي منصة إلكترونية ستوفر البث المباشر لمباراة الأردن وبوتان في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا 2026، ومن المتوقع أن يتم مشاركة أبرز اللقطات أو ملخص المباراة عبر القنوات الرسمية للاتحادين على مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد مباراة الأردن وبوتان في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عامًا

تقام المباراة على استاد الملك عبدالله الثاني يوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025، وتنطلق في التوقيتات التالية: