نيجيريا تحصد برونزية أمم أفريقيا
حقق منتخب نيجيريا المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره المصري بركلات الترجيح 4-2، اليوم السبت بعد التعادل في زمن المباراة الأصلي.
وحسم التعادل صفر-صفر الوقت الأصلي من المباراة بعد محاولات من الجانبين، مع أفضلية نسبية لنيجيريا، التي سجلت هدفين لكن ألغيا، الأول بداعي وجود مخالفة، والثاني للتسلل.
وعزز منتخب نيجيريا سجله القياسي في عدد مرات حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية ليصل إلى المرة التاسعة، وكان منتخب مصر قد خسر من السنغال في الدور نصف النهائي صفر-1، بينما خسر المنتخب النيجيري 3 - 4 عقب التعادل صفر-صفر مع المغرب.
ويلتقي منتخبا المغرب والسنغال مساء الأحد لحسم لقب البطولة.
