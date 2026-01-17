ريال مدريد يعود إلى الانتصارات

ريال مدريد يعود إلى الانتصاراتحقق ريال مدريد أول فوز تحت قيادة مدربه الجديد ألفارو أربيلوا بعدما هزم ضيفه ليفانتي بهدفين دون ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم يوم السبت.

وأحرز الريال هدفيه في الشوط الثاني، حيث تقدم بهدف كيليان مبابي في الدقيقة 58 من ركلة جزاء، وأضاف راؤول أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 65 من المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياغو برنابيو".

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثاني ليقلص الفارق مؤقتاً إلى نقطة واحدة مع برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد ليفانتي عند 14 نقطة في المركز التاسع عشر "قبل الأخير".

وتجاوز العملاق المدريدي أيضا بهذا الفوز كبوة خسارة لقبين في الأسبوع الماضي بعد الخسارة أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني التي أدت إلى إقالة المدرب السابق تشابي ألونسو، وكذلك الخروج الصادم من كأس ملك إسبانيا بالخسارة أمام ألباسيتي أحد أندية الدرجة الثانية يوم الأربعاء الماضي.