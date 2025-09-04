الرياض - كتبت رنا صلاح - يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم اليوم الخميس استعداداته لمواجهة نظيره الإثيوبي ضمن الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير تحت قيادة المدير الفني حسام حسن قبل اللقاء المرتقب غدًا باستاد القاهرة.

منتخب مصر يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة إثيوبيا في تصفيات المونديال

ويستعد الفراعنة أيضًا لمواجهة بوركينا فاسو يوم 9 سبتمبر الجاري على ملعب 4 أغسطس، وذلك ضمن الجولة الثامنة من التصفيات، في وقت يتصدر فيه المنتخب الوطني جدول ترتيب المجموعة الأولى التي تضم بوركينا فاسو، سيراليون، إثيوبيا، غينيا بيساو، وجيبوتي.

وأعلن الجهاز الفني قائمة اللاعبين لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، حيث ضمت في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، وعبد العزيز البلعوطي، وفي خط الدفاع: رامي ربيعة، خالد صبحي، عمرو الجزار، حسام عبد المجيد، محمد ربيعة، محمد هاني، أحمد عيد، محمد حمدي، وأحمد نبيل كوكا.

وفي خط الوسط: حمدي فتحي، نبيل عماد دونجا، مروان عطية، محمود صابر، مهند لاشين، أحمد مصطفى زيزو، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، ومحمد صلاح، بينما يقود الهجوم كل من مصطفى محمد وأسامة فيصل.

المباراة أمام إثيوبيا تمثل اختبارًا مهمًا للفراعنة في مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال 2026.