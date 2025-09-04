الرياض - كتبت رنا صلاح - تنطلق غدًا الجمعة 5 سبتمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، مباراة منتخب مصر أمام نظيره الإثيوبي ضمن منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث يسعى الفراعنة لتعزيز صدارتهم للمجموعة الأولى.

منتخب مصر يواجه إثيوبيا غدًا في تصفيات كأس العالم 2026

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة برصيد 16 نقطة، يليه بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، ثم سيراليون بـ8 نقاط، وإثيوبيا في المركز الرابع بـ6 نقاط، متساوية مع غينيا بيساو، فيما يتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن قائمة اللاعبين لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، حيث ضمت في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، وعبد العزيز البلعوطي، وفي خط الدفاع: رامي ربيعة، خالد صبحي، عمرو الجزار، حسام عبد المجيد، محمد ربيعة، محمد هاني، أحمد عيد، محمد حمدي، وأحمد نبيل كوكا.

أما خط الوسط فيضم: حمدي فتحي، نبيل عماد دونجا، مروان عطية، محمود صابر، مهند لاشين، أحمد مصطفى زيزو، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، ومحمد صلاح، بينما يقود الهجوم مصطفى محمد وأسامة فيصل.

المواجهة تمثل خطوة مهمة للمنتخب الوطني نحو ضمان التأهل مبكرًا إلى مونديال 2026.