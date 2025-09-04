الرياض - كتبت رنا صلاح - تصاعدت معدلات محركات البحث في جوجل من جميع عشاق الساحرة المستديرة خلال الفترة الحالية، لمعرفة موعد مباراة هولندا وبولندا في تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم والقنوات الناقلة للقاء.

بالقوة الضاربة.. تشكيل منتخب هولندا المتوقع أمام بولندا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026

من المقرر أن يشهد مساء اليوم الخميس الموافق الرابع من شهر سبتمبر الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين منتخبي هولندا وبولندا، ضمن منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقد تقرر أن يحتضن ملعب دي كوين، هذه المواجهة الصعبة والقوية بين منتخبي هولندا وبولندا، وذلك في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال العالم 2026.

تشكيل هولندا المتوقع أمام بولندا

في حراسة المرمى، فيربيرجين.

في خط الدفاع، دومفريس، فان هيك، فيرجيل فان دايك، أكي.

في خط الوسط، فرينك دي يونج، جرافينبرج، ريجيندز.

في خط الهجوم، سيمون، جاكبو، ممفيس ديابي.

موعد مباراة هولندا وبولندا

من المقرر أن تنطلق صافرة البداية لمباراة هولندا ضد بولندا اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة هولندا ضد بولندا في تصفيات كأس العالم

وقد تقرر أن، تذاع مباراة هولندا ضد بولندا مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق المصري علي محمد علي.