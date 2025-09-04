الرياض - كتبت رنا صلاح - رد الإعلامي الرياضي متعب الهزاع على الأحاديث المتداولة حول أن نادي النصر يعد من الأندية الأعلى إنفاقًا على رواتب اللاعبين بسبب راتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مؤكدا أن هذه المقارنات غير دقيقة.

متعب الهزاع يوضح حقيقة إنفاق النصر ورواتب لاعبيه

وأوضح الهزاع أن إدراج راتب رونالدو ضمن تكاليف الإدارة المالية للنصر يتطلب أولاً منح النادي حقوق النقل التلفزيوني والدعاية والمكاسب التسويقية المرتبطة بتعاقده، والتي تعود بالنفع على المسابقة بشكل عام، مبينًا أن احتساب الراتب وحده دون النظر إلى العوائد يعد اجتزاءً غير منصف.

وأضاف أن الحكم على أن النصر الأعلى رواتب في دوري روشن استنادًا فقط إلى قيمة عقد رونالدو أمر غير عادل، مشيرًا إلى أن التفاصيل الدقيقة للعقد لم تُعلن بالكامل، وأن الأحاديث عن أرقام الرواتب دون معرفة بنودها تخلق صورة مغلوطة عن إدارة النادي ومصاريفه.

وشدد الهزاع على أن التقييم المالي يجب أن يستند إلى بيانات رسمية وشفافة تشمل الإيرادات والمصروفات، مؤكداً أن الانطباعات المسبقة تسيء لجهود الإدارة وتضلل المتابعين.