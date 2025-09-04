الرياض - كتبت رنا صلاح - يخطط نادي النصر السعودي للتعاقد مع ماسون جرينوود، لاعب مارسيليا الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بناءً على طلب كريستيانو رونالدو قائد الفريق، قبل إغلاق السوق في 11 سبتمبر الجاري.

النصر السعودي يسعى لضم ماسون جرينوود بناءً على طلب رونالدو

ويسعى النصر لتعزيز صفوفه بلاعب جناح جديد استعدادًا للموسم الحالي، بعد أن أبرم النادي تعاقدات سابقة شملت كينجسلي كومان، جواو فيليكس، إينيجو مارتينيز، سعد الناصر، وعبد المالك الجابر، في محاولة لتعزيز المنافسة في الدوري السعودي.

ويستمر جرينوود في التألق مع مارسيليا خلال ثاني مواسمه مع الفريق، بعد انتقاله من خيتافي الإسباني في الموسم الماضي، حيث خاض 39 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 8 أهداف، كما شارك هذا الموسم في 3 مباريات سجل خلالها هدفًا وصنع اثنين.

ويذكر أن جرينوود كان قد قدم طلبًا لتغيير جنسيته الرياضية من الإنجليزية إلى جامايكا، في خطوة قد تؤثر على مشاركته الدولية مستقبلاً.