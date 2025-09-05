الرياضة

الجزائر تهزم بوتسوانا بثلاثية وتقترب من حسم بطاقة التأهل لمونديال 2026

الرياض - كتبت رنا صلاح - حقق المنتخب الجزائري فوزًا ثمينًا على نظيره بوتسوانا بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة السابعة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

  • محمد الأمين عمورة في الدقيقة 33 بضربة رأسية قوية بعد عرضية من رامي بنسبعيني.
  • بغداد بونجاح الهدف الثاني في الدقيقة 71 بعد تمريرة من عمورة.
  • بونجاح مجددًا أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 90+7 بتسديدة رائعة.

في المقابل، أحرز تيباجو كوبيلانج هدف بوتسوانا الوحيد في الدقيقة 43، بينما حرمت العارضة منتخب الجزائر من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 90+8 بعد تسديدة من شايبي.

وبهذا الانتصار، رفع منتخب الجزائر رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة السابعة، فيما تجمد رصيد بوتسوانا عند 9 نقاط في المركز الثالث.

أحمد صلاح

