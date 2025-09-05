الرياض - كتبت رنا صلاح - حقق المنتخب الجزائري فوزًا ثمينًا على نظيره بوتسوانا بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة السابعة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

الجزائر تهزم بوتسوانا بثلاثية وتقترب من حسم بطاقة التأهل لمونديال 2026

محمد الأمين عمورة في الدقيقة 33 بضربة رأسية قوية بعد عرضية من رامي بنسبعيني.

بغداد بونجاح الهدف الثاني في الدقيقة 71 بعد تمريرة من عمورة.

بونجاح مجددًا أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 90+7 بتسديدة رائعة.

في المقابل، أحرز تيباجو كوبيلانج هدف بوتسوانا الوحيد في الدقيقة 43، بينما حرمت العارضة منتخب الجزائر من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 90+8 بعد تسديدة من شايبي.

وبهذا الانتصار، رفع منتخب الجزائر رصيده إلى 18 نقطة في صدارة المجموعة السابعة، فيما تجمد رصيد بوتسوانا عند 9 نقاط في المركز الثالث.