الرياض - كتبت رنا صلاح - تتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية والإفريقية، مساء اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، صوب استاد القاهرة الدولي لمتابعة المواجهة القوية بين منتخب مصر الأول ونظيره الإثيوبي، في إطار منافسات الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وتأتي المباراة وسط اهتمام جماهيري كبير، خاصة مع اقتراب الفراعنة من حسم بطاقة التأهل عن المجموعة الأولى، التي تضم بجانب مصر منتخبات بوركينا فاسو، إثيوبيا، جيبوتي، سيراليون، وغينيا بيساو.

القناة الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

تتولى قناة ON Sports 1 عملية النقل المباشر للمباراة بشكل مجاني عبر القمر الصناعي نايل سات، لتتيح للجماهير المصرية متابعة اللقاء بسهولة.

وقد أسندت إدارة القناة مهمة التعليق إلى محمد الكواليني عبر القناة الصوتية الأولى، فيما يتولى محمد عفيفي التعليق عبر القناة الصوتية الثانية، ليمنح المشاهدين فرصة اختيار المعلق المفضل لديهم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، وسط حضور جماهيري متوقع أن يصل إلى 50 ألف متفرج في مدرجات استاد القاهرة.

أهمية المباراة لمنتخب مصر

يدخل المنتخب المصري المواجهة تحت قيادة مدربه حسام حسن وهو عازم على تحقيق الفوز، من أجل الانفراد بصدارة المجموعة وتعزيز فرصته في خطف بطاقة التأهل إلى مونديال 2026 مبكرًا.

ويعوّل الفراعنة بشكل كبير على خبرات محمد صلاح قائد الفريق، إلى جانب قوة الخط الهجومي بوجود مصطفى محمد وعمر مرموش، فضلًا عن عناصر الوسط المتنوعة مثل أحمد زيزو ومحمود تريزيجيه.

استعدادات الفراعنة والتحدي المنتظر

تأتي هذه المباراة كاختبار مهم للمنتخب قبل المواجهة المرتقبة أمام بوركينا فاسو، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل، والتي قد تكون فاصلة في تحديد مصير التأهل رسميًا.

ويرى الجهاز الفني أن الفوز على إثيوبيا يمثل دفعة معنوية قوية قبل هذه القمة المنتظرة، خاصة أن أي تعثر قد يعقد الحسابات داخل المجموعة ويمنح المنافسين فرصة لملاحقة المنتخب المصري.