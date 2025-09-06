نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نيجيريا ضد رواندا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف منتخب نيجيريا الأول لكرة القدم نظيره رواندا مساء اليوم السبت 6 سبتمبر 2025 على ملعب "جودسويل أكبابيو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحتل منتخب نيجيريا المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مباراة والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة لقاء، فيما يحتل منتخب رواندا المركز الثالث برصيد 8 نقاط، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في مثلهما وخسارة لقاءين.

موعد مباراة نيجيريا ضد رواندا في تصفيات كأس العالم

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة نيجيريا ضد رواندا اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا ضد رواندا في تصفيات كأس العالم

يمكنكم مشاهدة مباراة نيجيريا ضد رواندا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.