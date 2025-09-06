نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البرتغال ضد أرمينيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل منتخب البرتغال الأول لكرة القدم ضيفًا ثقيلًا على نظيره أرمينيا مساء اليوم السبت 6-9-2025 على ملعب "فازكين سركيسيان"، وذلك في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخب البرتغالي في المجموعة السادسة بجانب منتخبات المجر، أيرلندا، أرمينيا.

موعد مباراة البرتغال ضد أرمينيا في تصفيات كأس العالم

تبدأ أحداث مباراة البرتغال ضد أرمينيا اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، الخامسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد أرمينيا في تصفيات كأس العالم

تذاع مباراة البرتغال ضد أرمينيا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 2HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.