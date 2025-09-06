نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الشيخ: وفاة والدي وزوجتي "عطلا" انطلاقتي مع الاتحاد.. وتقييم الفرق بالنتائج وليس بالأسماء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد الشيخ لاعب حرس الحدود الحالي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش السابق، إن بدايته مع نادي الاتحاد السكندري كان جيدة جدًا، وهو ما كان سببًا في وصول عدد من العروض لإدارة زعيم الثغر، لكن الظروف الشخصية عطلت انطلاقتي بعد 4 شهور من الانضمام لقلعة الشاطبي.

وتابع "الشيخ" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: واقعة وفاة والدي بعد مرور 4 أشهر على انضمامي للاتحاد السكندري ثم وفاة زوجتي بعدها، أثرا على مستواي مع الفريق، وكانا سببًا في تعطيل الانطلاقة المميزة، الخبطتين كانوا جامدين أوي والحمد لله على كل حال.

وأضاف لاعب الاتحاد السكندري وطلائع الجيش السابق: بداية تجربتي في الاتحاد السكندري ثم فترتي في غزل المحلة كانتا الأفضل في مسيرتي الكروية، وفي المقابل كانت فترة وفاة والدي وزوجتي مع الاتحاد السكندري ثم إصابتي الكبيرة في طلائع الجيش الأسوأ في مشواري.

واختتم أحمد الشيخ حديثه: تقييم أي فريق من وجهة نظري لا يكون بالأسماء، لكن بالأداء والنتائج، ما دام بتجتهد ربنا هيكرمك، اجتهدنا واشتغلنا واستعدينا بشكل قوي خلال فترة الإعداد، وقدمنا بداية مميزة رغم صعوبة المواجهات أمام البنك الأهلي والمصري البورسعيدي ومودرن سبورت والمقاولون العرب، وحصدنا 5 نقاط والقادم أفضل.

