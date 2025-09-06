نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد الشيخ: صلاح ومرموش "واجهة" الكرة المصرية.. وحسام حسن قادر على الوصول لكأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد الشيخ لاعب حرس الحدود الحالي والاتحاد السكندري وطلائع الجيش السابق، أن كابتن حسام حسن قادر على تكرار إنجازات الثنائي محمود الجوهري وحسن شحاتة مع منتخب مصر، مشددًا على أن منتخب الفراعنة يضم لاعبين مميزين وكبار قادرين على تحقيق حلم الوصول إلى كأس العالم والوصول لأبعد نقطة في البطولة.

وتابع "الشيخ" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: رسالتي إلى كابتن حسام حسن: أتمنى لك التوفيق والنجاح في الوصول بمنتخب مصر إلى كأس العالم كي تكون أول مصري يتواجد في المونديال العالمي لاعبًا ومدربًا.

وأضاف لاعب الاتحاد السكندري السابق: ورسالتي إلى لاعبي منتخب مصر: أتمنى لكم التوفيق في تحقيق حلم الملايين من الشعب المصري بالوصول إلى كأس العالم 2026.

وواصل لاعب طلائع الجيش السابق: ارتداء قميص منتخب مصر واللعب تحت شعاره حلم لأي لاعب مصري، لكن كل شيء قسمة ونصيب ورزق.

وأردف: صلاح ومرموش واجهة كبيرة جدًا للكرة المصرية وسمعتها في العالم، واجهة بتقول للعالم إن مصر ولادة وقادرة على إخراج لاعبين مميزين وكبار لأقوى الدوريات العالمية، صلاح ومرموش يقدمان مستويات كروية مبهرة، وبالأخص صلاح مع ليفربول، وأتمنى لهما التوفيق.

واختتم أحمد الشيخ حديثه: سعيد ومحظوظ إني بلديات محمد صلاح ومحمد النني في محافظة الغربية، محافظتنا ولادة ومليئة بالنجوم الذي يتواجدون في الدوري الممتاز رفقة كل الأندية.