نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارك جويهي يدخل دائرة اهتمامات ريال مدريد وبرشلونة بعد فشل انتقاله لليفربول في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة The Mirror البريطانية أن اسم المدافع الإنجليزي مارك غويهي، نجم كريستال بالاس، بات على طاولة كلٍّ من ريال مدريد وبرشلونة، وذلك بعد تعثّر انتقاله إلى ليفربول في اللحظات الأخيرة.



ووفقًا للمصادر، فإن غويهي كان مستعدًا للرحيل هذا verano فقط hacia أنفيلد، وهو ما جعله قريبًا من أن يصبح لاعبًا لـ "الريدز". لكن مع سقوط الصفقة، يظل مستقبله مفتوحًا، الأمر الذي دفع الصحافة البريطانية للحديث عن اهتمام قطبي إسبانيا بخدماته، خاصة في ظل حاجة كل من الريال والبرسا لتدعيم الخط الخلفي.

صفقة محتملة بدءًا من يناير

ابتداءً من 1 يناير 2026، سيكون بإمكان غويهي التفاوض والتوقيع لأي نادٍ بصفقة انتقال حر للموسم التالي، وهو ما يجعل المنافسة عليه مفتوحة أمام كبار أوروبا، وعلى رأسهم ريال مدريد وبرشلونة. وفي مدريد، لم يصدر أي رد رسمي من مكاتب فالديبيباس، لكن النقص العددي في مركز قلب الدفاع يجعل اسم غويهي خيارًا منطقيًا للمستقبل.

بين الخسارة والمكسب

غويهي كان يواجه تحديًا صعبًا بالانتقال إلى ليفربول، حيث لم تكن له ضمانات باللعب أساسيًا. ومع ذلك، فإن بقاؤه في كريستال بالاس يحافظ على استمراريته كخيار ثابت في منتخب إنجلترا، مع اقتراب مونديال 2026.

تصريحات هودجسون

مدرب كريستال بالاس روي هودجسون، أسطورة الكرة الإنجليزية، عبّر عن أسفه لما عاشه غويهي: "لقد بدا لي شخصًا استثنائيًا قبل أن يكون لاعبًا رائعًا. أعتقد أنه الخاسر الأكبر في هذه القصة، لأنه كان يظن أن الصفقة ستتم عاجلًا أم آجلًا. لو قيل له منذ البداية إنه باقٍ في كريستال بالاس، لتقبّل الأمر دون مشاكل".

وبين تكهنات الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة، وندم في ليفربول على ضياع الصفقة، يبدو أن مستقبل غويهي سيكون من أبرز الملفات الساخنة في سوق الانتقالات المقبل.

