نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دافيد ألابا يكسر صمته ويؤكد التزامه مع ريال مدريد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كسر المدافع النمساوي دافيد ألابا صمته بعد صيفٍ حافل بالشائعات حول مستقبله مع ريال مدريد، ليؤكد أنه مستمر مع النادي الملكي حتى نهاية عقده في 30 يونيو 2026، مبديًا استغرابه من الأخبار التي ربطته بالرحيل.

وقال ألابا في تصريحات من معسكر منتخب بلاده:"كنت أضحك كثيرًا لأن لا شيء مما قيل كان صحيحًا. هذه مجرد شائعات اعتدنا عليها في كرة القدم. أشعر أنني بحالة جيدة وتقدمت كثيرًا في الأشهر الأخيرة. أعتقد أنني قادر الآن على لعب 90 دقيقة كاملة مع المنتخب، وسأثبت ذلك في المباريات المقبلة".

ورغم الثقة التي يحظى بها داخل أروقة فالديبيباس، فإن إصابته الخطيرة بقطع في الرباط الصليبي أمام فياريال في نهاية 2023 غيّرت مسار مسيرته مع الميرينغي، بعدما كان قد بصم على بداية مثالية مع الفريق تُوجت بثنائية محلية، إلى جانب تألقه أمام الثلاثي الأسطوري ميسي–نيمار–مبابي.

العودة تقترب

ألابا أوضح أنه يسابق الزمن للعودة: "عملية التعافي لم تنتهِ بعد، والخطوات الحاسمة ستأتي مع المباريات. هدفي هو اللعب وأن أكون في الملعب مجددًا".

ويأمل أن يعود للمشاركة تحت قيادة تشابي ألونسو مع استئناف الدوري الإسباني أمام ريال سوسييداد يوم 13 سبتمبر.

تجربة جديدة في الوسط

اللاعب النمساوي شارك خلال فترة الإعداد في مركز الوسط الدفاعي، وهو موقع يعرفه جيدًا منذ بداياته: "لست معتادًا عليه الآن، لكنه ليس غريبًا عليّ. سأفعل كل ما يطلبه مني الجهاز الفني. أشعر أنني أقوى من أي وقت مضى، وعلى أتم الجاهزية".

وبذلك، يبعث ألابا برسالة واضحة لجماهير ريال مدريد: مستقبله لا يزال أبيض، وعينه على استعادة مكانته في تشكيلة الفريق والمساهمة في موسم جديد بطموحات كبرى.