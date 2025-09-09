نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كامل أبو علي يزور معسكر المصري قبل مباراة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، على زيارة معسكر الفريق الأول للكرة بالنادي والمقام بأحد فنادق القاهرة استعدادًا لمباراة الزمالك بالجولة السادسة من الدوري.

وتقام هذه المباراة في الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب، حيث كان في استقباله محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق وكذلك نبيل الكوكي المدير الفني للفريق.

وخلال كلمته للاعبين قبيل المحاضرة الفنية أشاد كامل أبو علي بمدى الجهد المبذول من الجميع داخل الفريق خلال الفترة الماضية وهو ما أسفر عن تصدر الفريق لجدول الدوري بعد مرور خمس جولات، مشددًا على ضرورة مواصلة بذل الجهد والعرق خلال المباريات المقبلة من أجل اسعاد جماهير المصري العظيمة.

أعرب رئيس النادي عن ثقته في قدرة الجهاز الفني للفريق على قيادة اللاعبين لتحقيق أفضل النتائج خلال الفترة القادمة ومعربًا كذلك عن ثقته الكاملة في اللاعبين والذين نالوا إشادة الجميع خلال الفترة الماضية بفضل ما قدموه من مستويات متميزة على الصعيدين الفني والبدني.