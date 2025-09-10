نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تعاقد الأهلي مع السويسري أورس فيشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي جمال الغندور عن حقيقة التعاقد مع المدرب السويسري أورس فيشر لتولي مهمة تدريب الفريق خلفًا للاسباني خوسيه ريبييرو.

وقال الغندور عن المصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، إن فيشر بالفعل أحد المرشحين ضمن القائمة الموجودة على طاولة لجنة التخطيط.

وتابع: "وكيل فيشر هو دينو لامبرتي وكيل مارسيل كولر المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي وتم التواصل معه لمعرفة رأي المدرب إذا وقع الاختيار عليه".

وأضاف: "فيشر أبدى اهتمام بتولي مهمة تدريب الأهلي ولكن لم يتم الوصول إلى إتفاق نهائي بعد فهو ضمن قائمة اهتمامات الأهلي".

واختتم: "الأيام المقبلة ستشهد وصول الأهلي إلى إتفاق مع مدربه الجديد وهناك اتجاه داخل الأهلي لحسم الأمور قبل التوقف الدولي في أكتوبر".