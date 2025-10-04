نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. ترامب ينشر موافقة حماس على منصاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة وُصفت بأنها سابقة من نوعها، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بيان حركة حماس حول قبولها مقترحه بشأن غزة على حسابه في منصة "تروث سوشيال"، قبل أن يعيد نشره لاحقًا على "إكس"، ما اعتبره مراقبون إشارة إلى ترحيبه بموقف الحركة، خاصة بعد قبولها إطلاق جميع الرهائن الإسرائيليين وفق صيغة التبادل التي طرحها.

قبول مشروط من حماس

وكانت حماس قد أعلنت، مساء الجمعة، أنها سلّمت ردها الرسمي للوسطاء بعد مشاورات واسعة مع قياداتها والفصائل الفلسطينية، إضافة إلى مناقشات مع الوسطاء العرب والدوليين. وجاء في البيان أن الحركة تقدر جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والدول العربية والإسلامية والدولية الداعية إلى وقف الحرب وإدخال المساعدات، مع رفضها التام لاحتلال القطاع أو تهجير سكانه.

وأكدت الحركة موافقتها على الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، أحياء وجثامين، وفق مقترح ترامب، مع توفير الظروف الميدانية اللازمة لإتمام العملية، معلنة استعدادها للدخول في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة التفاصيل. كما جدّدت موافقتها على تسليم إدارة غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على توافق وطني فلسطيني مدعوم عربيًا وإسلاميًا.

ترامب يستعد للرد

وبالتزامن مع نشر البيان، نشرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت صورة للرئيس الأمريكي وهو يتحدث أمام الكاميرات، معلقة: "خلف الكواليس في المكتب البيضاوي.. الرئيس ترامب يرد على قبول حماس لخطته للسلام.. تابعونا". وأكدت ليفيت أن ما صدر عن حماس يعد قبولًا لخطة ترامب، مشيرة إلى أن الرئيس يسجل ردًا مصورًا حول التطورات.

وكان ترامب قد منح الحركة مهلة حتى مساء الأحد لقبول مبادرته، ملوحًا بأنها ستواجه "الجحيم" في حال رفضها، الأمر الذي يضع الكرة الآن في ملعبه بعد إعلان الحركة قبولها الأساسي لمقترحه.

ردود إسرائيلية

الإعلام الإسرائيلي تناول باهتمام الموقف الجديد، إذ ركزت صحيفة "معاريف" على أن حماس أعطت ردًا إيجابيًا على خطة ترامب لكنها تنتظر إدخال تعديلات معينة. واعتبر محللون أن الحركة ردت بـ "نعم ولكن"، مؤكدين أن النقاشات المقبلة ستحدد مآل المبادرة.

ورغم أن وسائل الإعلام الإسرائيلية سلطت الضوء على موافقة حماس على إطلاق جميع الرهائن، وهو الملف الأكثر حساسية في إسرائيل، فإن الحكومة الإسرائيلية التزمت الصمت حتى الآن، ربما بسبب عطلة السبت أو انتظار رد رسمي من واشنطن.