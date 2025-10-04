نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب: على إسرائيل وقف قصف غزة فورًا لإخراج الرهائن بسلام وأمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أخر تطورات خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة

عاجل- ترامب: على إسرائيل وقف قصف غزة فورًا لإخراج الرهائن بسلام وأمان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حركة حماس أبدات استعدادها لسلام دائم، وعلى إسرائيل وقف القصف وإطلاق النيران فورا.

ووجه الرئيس الأمريكي تحذير شديد اللهجة للكيان الصهيوني يطلب منه وقف قصف غزة فورًا لإخراج الرهائن بسلام وأمان من هناك.

وردت حركة حماس على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأصدرت بيان جاء فيه الآتي.

بيان حركة حماس

حرصا على وقف العدوان أجرينا مشاورات واسعة للتوصل لموقف مسؤول في التعامل مع خطة ترمب، بما يحقق وقف الحرب والانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية.

الأفراج عن الأسري

نعلن موافقتنا على الإفراج عن كل الأسرى أحياء وجثامين وفق مقترح ترمب.

وواصلت الحركة: نؤكد استعدادنا للدخول فورًا من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة كل التفاصيل.

نجدد موافقتنا على تسليم إدارة القطاع لهيئة فلسطينية من المستقلين بتوافق وطني واستنادًا لدعم عربي إسلامي.

ما ورد في مقترح ترمب عن مستقبل قطاع غزة وحقوق شعبنا يرتبط بموقف وطني يناقش في إطار وطني فلسطيني جامع.

أهم بنود خطة ترامب لإنهاء حرب غزة

وتنص خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب - والتي قبلها نتنياهو- على نزع سلاح حركة حماس مع ضمان عدم وجود أي دور مستقبلي للحركة في حكم قطاع غزة.

ومن العقبات الأخرى التي تواجه الحركة، أن الخطة تشترط عليها تسليم جميع الرهائن خلال أول 72 ساعة من وقف إطلاق النار، وهو ما يُفقد حماس ورقة التفاوض الوحيدة المتاحة لها.

وحتى لو ضمن ترامب التزام إسرائيل بالشروط، تبقى هناك ريبة داخل الحركة من أن تستأنف إسرائيل عملياتها العسكرية بعد استلامها الرهائن، خصوصًا بعد الغارة الجوية التي نفّذتها إسرائيل في سبتمبر 2025، على الدوحة واستهدفت قيادات حركة حماس خلالها.