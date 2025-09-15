نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز قوص وشبان قنا والمدينة المنورة وتعادل الفيوم بالقسم الثاني في المقال التالي
أسفرت نتائج مجموعتي الصعيد للجولة الثانية لدوري الممتاز ب عن فوز فريق النصر للتعدين على فريق سوهاج بهدف دون رد سجله كوتي.
- فوز فريق قوص على فريق ألاقصر برباعية مقابل ثلاثة سجلها اسلام عبد المنعم شيكا هاتريك ومانويل هدف لقوص، بينما سجل ابراهيم كونتي وسيد داوا اوتاكا للاقصر.
- تعادل فريق البداري مع فريق الالومنيوم بهدف لمثله تقدم فريق الالومنيوم بهدف احمد عبد الله وتعادل البرنس للبداري
- فوز فريق شبان قنا على فريق شباب سوهاج بهدف دون رد سجله محمد صلاح.
- فوز فريق مكادي على فريق المراغه بهدفين نظيفين.
- تعادل فريق طهطا مع فريق قفط بهدف لمثله تقدم فريق قفط بهدف دون رد في الشوط الأول وتعادل فلافيو لطهطا في الشوط الثاني.
- فوز فريق المدينة المنورة على شباب ادفو بثلاثية نظيفة سجلها اسماعيل حجاج وايمانويل.
-المجموعة (ب)
- فوز فريق المنيا على فريق نجوم مصر بهدف دون رد سجله فتحي عثمان من ركلة جزاء.
- فوز فريق مصر المقاصة على فريق جولدن جيت بهدف دون رد سجله زاهي عبد النبي.
ـ فوز فريق تيم إف سي على فريق الإعلاميين بهدفين مقابل هدف.
- تعادل فريق ناصر الفكرية مع فريق تليفونات بني سويف بهدف لمثله.
- تعادل فريق الفيوم مع فريق كسكادا بهدف لمثله.
وتختتم الجولة عصر الاثنين حيث يلتقي سيلا مع فريق ملوي وفريق مركز شباب طامية مع فريق بني مزار.