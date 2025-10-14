نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي نصوص اتفاق وقف الحرب في غزة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة شرم الشيخ مساء اليوم حدثًا تاريخيًا تمثل في توقيع اتفاقية شرم الشيخ للسلام، التي تهدف إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة وبدء مرحلة جديدة من الاستقرار وإعادة الإعمار.

ووقع الاتفاق كلٌّ من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب قادة قطر وتركيا، بحضور وفود دولية رفيعة وممثلي أكثر من 30 دولة ومنظمة دولية.

بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام بين إسرائيل وحماس

تضمّنت الوثيقة التي وُصفت بـ "التاريخية" بنودًا واضحة وشاملة تنظم وقف الحرب وتحدد آليات تنفيذ السلام في قطاع غزة، وجاءت تفاصيلها على النحو التالي:

1. وقف فوري للعمليات العسكرية

• انتهاء الحرب فورًا بين قوات الاحتلال الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

• انسحاب القوات الإسرائيلية إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لبدء عملية تبادل الأسرى بين الطرفين.

• تعليق جميع العمليات العسكرية بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، مع تجميد خطوط القتال إلى حين استكمال الانسحاب المرحلي الكامل.

2. تبادل الأسرى والجثامين

• إعادة جميع الرهائن أحياءً وأمواتًا دون استثناء.

• إفراج إسرائيل عن 250 سجينًا محكومًا بالمؤبد، إضافة إلى 1700 معتقل من غزة تم احتجازهم بعد 7 أكتوبر 2023، بمن فيهم جميع النساء والأطفال.

• مقابل كل أسير إسرائيلي يُعاد جثمانه، تلتزم إسرائيل بإعادة رفات 15 فلسطينيًا.

3. إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

• دخول فوري للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بكميات لا تقل عما ورد في اتفاق 19 يناير 2025، وتشمل:

إعادة تأهيل شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي.

ترميم المستشفيات والأفران المتضررة.

إدخال المعدات اللازمة لإزالة الركام وفتح الطرق.

• تُشرف على توزيع المساعدات الأمم المتحدة ووكالاتها والهلال الأحمر ومؤسسات دولية محايدة، دون تدخل من أي طرف.

• فتح معبر رفح بالاتجاهين وفق الآلية نفسها المطبقة بموجب اتفاق 19 يناير 2025.

4. خطة اقتصادية لإعادة الإعمار

• إطلاق خطة اقتصادية شاملة لإعادة بناء غزة بإشراف لجنة من الخبراء الدوليين الذين ساهموا في بناء مدن حديثة في الشرق الأوسط.

• دراسة المقترحات الاستثمارية الجادة لتوفير فرص عمل وأمل جديد لسكان غزة.

• إنشاء منطقة اقتصادية خاصة تمنح تفضيلات جمركية وتسهيلات دخول استثماري بالتنسيق مع الدول المشاركة في القمة.

5. ضمانات إنسانية واستقرار سكاني

• عدم إجبار أي شخص على مغادرة غزة، مع ضمان حرية من يرغب في المغادرة والعودة لاحقًا.

• تشجيع السكان على البقاء والمشاركة في إعادة إعمار القطاع والمساهمة في بناء مستقبل مستدام لغزة.

6. قوة استقرار دولية بإشراف أمريكي وعربي

• تشكيل "قوة استقرار دولية" بقيادة الولايات المتحدة وبالتعاون مع مصر والأردن، لتدريب ودعم قوات شرطة فلسطينية مختارة.

• تتولى القوة الدولية تأمين الحدود ومنع تهريب السلاح وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بسلاسة.

• مع استقرار الأوضاع، تنسحب قوات الجيش الإسرائيلي تدريجيًا وفق جدول زمني متفق عليه، مع بقاء وجود أمني محيط مؤقت لضمان خلو غزة من أي تهديدات إرهابية.

7. حوار ديني لبناء الثقة والتسامح

• إطلاق حوار ديني وثقافي مشترك يقوم على قيم التسامح والتعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

• يهدف هذا الحوار إلى تغيير العقليات وتعزيز ثقافة السلام عبر إبراز فوائد التعاون الإنساني والاقتصادي بين الطرفين.

خطوة تاريخية نحو سلام دائم في الشرق الأوسط

ويمثل اتفاق شرم الشيخ للسلام نقطة تحول تاريخية في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إذ يفتح الباب أمام إعادة إعمار غزة وعودة الحياة الطبيعية لسكانها، مع وضع ضمانات أمنية واقتصادية وإنسانية بإشراف دولي، تقودها مصر بدعم من الولايات المتحدة وقطر وتركيا.