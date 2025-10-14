نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ترامب يبدي إعجابه بالـ "أف- 16": مصر دفعت فيها الكثير من المال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يوم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال قمة شرم الشيخ للسلام يمثل “اليوم الذي عمل الجميع من أجله”، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الاتفاق التاريخي كان حلمًا بعيد المنال أصبح واقعًا بفضل تعاون الأطراف كافة واستجابة دعوات الملايين حول العالم لإنهاء الحرب.

اتفاق تاريخي بمشاركة مصر وقطر وتركيا

وقال ترامب، عقب التوقيع على الاتفاق الذي شاركت فيه كل من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، إن الرهائن أُعيدوا إلى ذويهم، فيما تتواصل الجهود لاستعادة الجثامين، مؤكدًا أن ما تحقق اليوم هو “إنجاز كان يُعتبر مستحيلًا وصعب المنال”.

وأضاف الرئيس الأمريكي: “نود أن نهنئ كل من يجلسون أمامي ويقفون خلفي على هذا النجاح التاريخي”، في إشارة إلى القادة المشاركين في القمة التي وُصفت بأنها نقطة تحول في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ترامب يشكر مصر ويصف صفقة الطائرات بـ "الناجحة"

وتوجه ترامب بالشكر إلى الطائرات المقاتلة المصرية التي رافقته أثناء دخوله الأجواء المصرية، واصفًا إياها بأنها "طائرات صديقة مصنّعة في الولايات المتحدة"، في إشارة إلى مقاتلات F-16 التي استقبلت طائرته الرئاسية في سماء شرم الشيخ ضمن استعراض جوي مهيب.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن تلك الصفقة كانت "صفقة ناجحة"، مشيرًا إلى أن مصر دفعت فيها الكثير من المال، معربًا عن تقديره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على منحه قلادة النيل، التي وصفها بأنها "تكريم عظيم من دولة عظيمة".

نهاية الحرب وبداية مرحلة الإعمار

وأضاف ترامب أن سنوات طويلة من المعاناة وسفك الدماء قد انتهت اليوم، لافتًا إلى أن المساعدات الإنسانية بدأت تتدفق إلى قطاع غزة، وتشمل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والإغاثية التي ساهم في تمويلها عدد من الدول والمنظمات المشاركة في القمة.

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل بداية عملية شاملة لإعادة إعمار غزة وعودة الحياة الطبيعية إلى القطاع، مؤكدًا أن المدنيين بدأوا في العودة إلى منازلهم، والرهائن عادوا إلى عائلاتهم، في مشهد وصفه بأنه "صفحة جديدة من السلام في الشرق الأوسط".

إشادة دولية بجهود مصر في تحقيق السلام

وحظي خطاب ترامب بتفاعل واسع من الحضور في قمة شرم الشيخ للسلام، حيث أشاد قادة ومسؤولون دوليون بالدور المحوري الذي لعبته مصر في التوسط وإنجاح المفاوضات المعقدة بين الأطراف، مؤكدين أن القاهرة أثبتت مجددًا قدرتها على قيادة جهود السلام والاستقرار في المنطقة.