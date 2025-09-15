نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. بطولة الشركات تطلق منافسات السيدات والسلة الشاطئية والبادل بمشاركة 5000 لاعب برعاية رئيس الوزراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أجواء رياضية استثنائية، شهدت محافظة بورسعيد اليوم جولة تفقدية للمحاسب محمد عثمان هارون رئيس الاتحاد المصري الرياضي للشركات، استعدادًا لانطلاق منافسات الاسكواش والشطرنج وكرة السلة ضمن فعاليات النسخة الـ58 من بطولة الجمهورية للشركات، التي تُقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبإشراف وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.

وتشهد البطولة مشاركة ضخمة تقارب 5000 لاعب ولاعبة في الألعاب الثلاث، من بينهم 57 فريقًا يضم نحو 600 لاعب ولاعبة في منافسات كرة السلة للرجال والسيدات، حيث يشهد هذا العام لأول مرة في تاريخ البطولة تنظيم منافسات للسيدات، إلى جانب بطولة "3×3"، وكذلك إقامة مهرجان كرة السلة الشاطئية لأول مرة في مصر، وهو ما يمثل إضافة جديدة لمسيرة البطولة التي تُعد الحدث الرياضي الأضخم على مستوى الشركات.

كما يشارك في منافسات الشطرنج نحو 1500 لاعب، بينما يخوض منافسات الاسكواش ما يقارب 1000 لاعب، إضافة إلى تنظيم مباريات ودية في رياضة البادل على هامش البطولة، والتي تنطلق مساء اليوم وتستمر لثلاثة أيام متتالية.

وخلال جولته التفقدية، أكد رئيس الاتحاد المصري للشركات محمد عثمان هارون أن حجم المشاركة غير المسبوق يعكس المكانة الكبيرة التي وصلت إليها البطولة، مضيفًا:

واضاف محمد هارون "نسعى هذا العام لإضافة طابع جديد لبطولة الشركات من خلال التوسع في الألعاب وتنظيم فعاليات غير مسبوقة مثل بطولة السيدات والسلة الشاطئية. هذه البطولة لم تعد مجرد مسابقة رياضية، بل منصة لاكتشاف المواهب وتعزيز دور الرياضة داخل بيئة العمل، تحت رعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء ودعم مباشر من معالي وزير الشباب والرياضة".

وتأتي النسخة الـ58 لتجسد استمرارية هذا الحدث الوطني الكبير، الذي يجمع العاملين من مختلف المؤسسات والقطاعات في أجواء من المنافسة والتواصل والانتماء، ويعزز من مكانة الرياضة كركيزة أساسية في الحياة المؤسسية والمجتمعية.

