خالد الغندور: ناصر ماهر سينضم لقائمة منتخب مصر في أمم إفريقيا

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي خالد الغندور، إن حسام حسن يتابع بعض اللاعبين الذين لم يتواجدوا في المعسكر الأخير لمنتخب مصر ومنهم ناصر ماهر لاعب الزمالك.

وأكد الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، حسام حسن مقتنع بقدرات ناصر ماهر ويأمل في مشاركته بشكل أساسي في جميع مباريات الزمالك.

وشدد، ناصر ماهر كان متواجد في قائمة منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو، وتم استبعاده لصالح دونجا لأن حسام حسن لم يكن متأكدا من قدرة مروان عطية على المشاركة.

واختتم، ناصر ماهر سيتواجد مع حسام حسن في قائمة منتخب مصر بأمم إفريقيا.