نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقابة الإعلاميين تناقش تطوير الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي في إطار خطة النقابة الشاملة لتطوير الإعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت نقابة الإعلاميين اليوم، الاثنين الموافق 13 أكتوبر، اجتماعًا جديدًا برئاسة النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، وأدار الاجتماع الإعلامي محجوب سعدة، سكرتير عام النقابة، وذلك في إطار الخطة الشاملة للنقابة لتطوير الإعلام المصري.

جاء الاجتماع لمتابعة محور تطوير الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي، ولبحث سبل التعامل مع هذا النمط الجديد من الإعلام بما يحقق أهدافه في إيصال الرسالة الإعلامية بشكل لحظي وسريع الانتشار، مع تعزيز القدرة التنافسية للإعلام المصري على المستويين المحلي والدولي.

حضر الاجتماع عدد من أساتذة الإعلام بالجامعات المصرية، وعدد من المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، والمتخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي، ومنهم: أ.د. أشرف جلال، عميد كلية الإعلام بجامعة السويس، وأ.د. إنجي لطفي،أستاذ مساعد بكلية الآداب جامعة حلوان، وأ.د. رحاب الداخلي، رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب بجامعة أسيوط، وأ.د. نهلة المدني، خبيرة إعلامية بالهيئة الوطنية للإعلام، وأ.د. رضا الكرداوي، والمهندسة أميرة أبو هيبة، من الهيئة الوطنية للإعلام، والأستاذة هدى عبد الغفار، بقطاع القنوات المتخصصة وبوابة ماسبيرو، والأستاذة حنان العمدة، بالتلفزيون المصري، والأستاذ علي محمد، من إذاعة صوت العرب، والمهندس محمد فراج، المتخصص في البرمجة.

وقد ناقش الحضور أهمية دراسة المردود الاقتصادي للإعلام الجديد، وكيفية تحقيق تمويل ذاتي مستدام يدعم هذا القطاع الحيوي ضمن إطار ما يُعرف باقتصاديات الإعلام الجديد، باعتبارها ركيزة أساسية لاستمرارية الإعلام وتطوير محتواه وزيادة تنافسيته.

وأكد النائب الدكتور طارق سعدة، خلال الاجتماع، ضرورة العمل وفق ضوابط المهنة الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي، والالتزام بأعلى معايير السلوك المهني، مع التركيز على صناعة محتوى رقمي مهني عالي الجودة يجمع بين الاحترافية والمردود الاقتصادي، تحقيقًا لمعادلة التطوير والتوازن التي تسعى النقابة إلى ترسيخها في منظومة الإعلام المصري.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن محور الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي يُعد من المحاور الرئيسة في خطة النقابة الشاملة لتطوير الإعلام، والتي سيتم رفع توصياتها إلى الجهات المعنية تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة الإعلام المصري، في ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة لتطوير الإعلام تضم نخبة من الخبراء والأكاديميين والشباب من مختلف مجالات الإعلام والصحافة والشخصيات العامة المهتمة بالشأن الإعلامي.