كريم رمزي: الأهلي لم يفاوض فيتوريا.. وفايلر على طاولة حسابات الأهلي خلفا لريبيرو

أحمد جودة - القاهرة

كشف الإعلامي كريم رمزي، عن أخر تطورات مفاوضات الأهلي مع المدير الفني الجديد خلفا للإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الفريق السابق.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف أم: الأهلي في حالة حيرة بسبب المدير الفني الأجنبي الجديد بسبب ضيق الوقت، ولكن الأهلي هيتعاقد مع مدير فني جديد قبل فترة التوقف الدولي المقبلة

وأضاف: فيشر ابتعد عن حسابات الأهلي بسبب طلباته المالية العالية بالإضافة إلى رغبته في استمرار التدريب في أوروبا ولذلك ابتعد تماما عن النادي الأهلي.

وتابع: الاهلي لم يتواصل مع روي فيتوريا بشكل مباشر الساعات الماضية، ولكن تم طرح اسمه على طاولة إدارة النادي الأهلي، حتى هذه اللحظة الأهلي لم يتفاوض مع روي فيتوريا

وواصل: في السابق قبل قدوم فيتوريا لتدريب منتخب مصر، الأهلي كان قطع خط في المفاوضات مع فيتوريا ولكن هناك اختلافات عرقلة الاتفاق، وروي فيتوريا لا يمانع من العودة لمصر ولا يمانع من تدريب الأهلي.

وأختتم: هناك أراء في الأهلي في التعاقد مع رينيه فايلر وهذا الرأي السائد في إدارة النادي الأهلي من أجل تهدئة الجمهور وأنه يلقى قبولا كبيرا، ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد مفاوضات مباشرة مع فايلر.

