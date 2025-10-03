نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إيمان عوف.. محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين ينضم لاعتصام "الوفد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، انضمامه لاعتصام الصحفيين والعاملين بجريدة الوفد، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “التزامًا بواجبي النقابي والإنساني تجاه زملاء وقفوا وأصرّوا على انتزاع حقوقهم المشروعة، أعلن انضمامي لاعتصام الزملاء الصحفيين بجريدة الوفد يوم السبت المقبل”.

وتوجّه “كامل” بالتحية والتقدير للزميلات والزملاء الصحفيين بالوفد، مؤكدًا أنهم عوّدونا دائمًا على أن كلمتهم جميعًا كلمة واحدة ما دام كانوا يبحثون عن حقوقهم المشروعة والقانونية، في تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي بالكاد يغطي حد الكفاف.

ودعا محمود كامل، الجماعة الصحفية، للتكاتف والانضمام لدعم الزملاء المعتصمين في الوفد، والمشاركة في اليوم التضامني الذي تقرر تنظيمه يوم السبت المقبل.

وأضاف: “تحية واجبة للصحفيين والإداريين الذين يقفون في مواجهة ظلم وتعنت رئيس الحزب والمكتب التنفيذي للحزب الأعرق في مصر، والذين يقفون حائلًا أمام تطبيق القانون الذي أقرّته الدولة”.

وتابع: “بعد انضمام الزميلة إيمان عوف عضو مجلس النقابة للاعتصام اليوم، أنضم يوم السبت لزملائي لأن دعمهم واجب”.

واختتم قائلًا: “إن الكثير مما جرى في المناقشات والمفاوضات مع رئيس الحزب وقياداته، والتي كنت طرفًا فيها ولم أعلن ما تضمنته من أمور فجّة قد تسيء للوفد العريق - الذي أقدّره - حول ما يجري في حاضره، قد أجدني مضطرًا لإعلانها وفقًا لتداعيات الساعات القادمة”.