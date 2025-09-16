نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل آرسنال لمواجهة أتلتيك بلباو في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أرسنال الإنجليزي عن تشكيلته لمواجهة أتلتيك بلباو الإسباني على ملعب سان مامز باريا بعد قليل وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرغب أتلتك بلباو في استغلال عامل الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في بداية مشواره في دوري أبطال أوروبا.

بينما يخوض آرسنال المباراة من أجل تحقيق الفوز الأول في الموسم الحالي في دوري أبطال أوروبا في مستهل مواجهاته بالبطولة.

ووصل آرسنال في الموسم الماضي إلى الدور نصف نهائي من البطولة القارية العريقة لأول مرة منذ عام 2009 قبل أن يخسر من باريس سان جيرمان الفرنسي الذي توج باللقب لاحقا على حساب إنتر ميلان الإيطالي.

ولم يفز آرسنال بدوري أبطال أوروبا قط وآخر لقب له في الدوري الإنجليزي كان في عام 2004.

ومن المقرر أن تذاع مباراة أتلتيك بلباو وآرسنال على شبكة قنوات بي إن سبورتس عبر قناة beIN Sports HD 1 وسيقوم عامر الخوذيري بالتعليق على أحداث اللقاء.

من المقرر أن يخوض آرسنال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يوريان تيمبر، موسكيرا، جابرييل، ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: مارتن زوبيميندي، ديكلان رايس، ميكيل مورينو.

خط الهجوم: إيبيريشي إيزي، نوني مادويكي، فيكتور جيوكيرس.