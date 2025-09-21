اليوم.. إنطلاق عرض الحلقة الأولى من مسلسل وتر حساس 2 والقنوات الناقلة

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر الجمهور اليوم عرض أولى حلقات مسلسل وتر حساس الموسم الثاني، والذي يشهد انضمام الفنانة غادة عادل لطاقم العمل.

موعد مسلسل وتر حساس 2 الحلقة الأولى والقنوات الناقلة

يبدأ مسلسل وتر حساس الجزء الثاني الحلقة الأولى على قناة ON في تمام الساعة 7.30 مساء والإعادة الأولى في تمام الساعة 2 صباحا أما ON Drama يكون العرض الأول الساعة 10 مساء، أما الإعادة الأولى في تمام الساعة 10 صباحا.

قصة الجزء الثاني من مسلسل وتر حساس

وتجسد غادة عادل شخصية صاحبة دار أزياء وابوها كمال ابو رية، وتتزوج من محمد علاء خلال أحداث العمل، ويتزوج من رانيا منصور الصديقة المقربة لابنته، ويشارك أيضا في العمل الفنان محمد محمود عبد العزيز، والذي يجسد شخصية ابن كمال أبو رية وشقيق غادة عادل.

أبطال مسلسل وتر حساس 2

ومسلسل وتر حساس 2 بطولة: محمد محمود عبد العزيز، وغادة عادل، وكمال أبو رية، ورانيا منصور، ونبيل عيسى، وإلهام وجدي، ومحمد علاء، وإنجي المقدم، وهيدي كرم، وتميم عبده، وآخرين، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

برومو مسلسل وتر حساس 2

سبق، وطرح البرومو الرسمي للعمل، وظهرت خلاله غادة عادل ومحمد علاء بعد عوته من السفر، أما كمال أبو رية يدخل في صراع مع ابنته وابنه محمد محمود عبدالعزيز، بسبب علاقته مع صديقة ابنته رانيا منصور، خروج إنجي المقدم من السجن.

تفاصيل الجزء الأول مسلسل وتر حساس

ويذكر ان الموسم الأول من مسلسل وتر حساس، دارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وقدمت صبا مبارك خلاله شخصية سلمى وهي دكتورة تجميل، تواجه تحديات كبيرة في حياتها، حيث يتوفى زوجها في حادث، فيما تحاول التغلب على سر قديم من ماضيها، ثم تتورط في علاقة عاطفية تواجه بسببها العديد من الأزمات