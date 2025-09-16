نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز القناطر وجمهورية شبين واتحاد الشرطة والمريخ والعبور بالقسم الثاني في المقال التالي

أسفرت نتائج منافسات الجولة الثالثة للمجموعةالثانية (أ) والجولة الثانية المجموعة الثانية (ب) لمجموعتي القاهرة والقناة بدوري القسم الثاني عن التالي:

المجموعة الثانية (أ)



فوز فريق القناطر الخيريه بقيادة محمود طه على فريق بنها بقيادة سعيد مدبولي بهدف دون رد.

- فوز فريق النجوم بقيادة عمرو عبده على فريق دياموند بقيادة أيمن عبد العزيز برباعية لهدف .



ـ فوز فريق جمهورية شبين بقيادة عصام شعبان على فريق مصر للتأمين بقيادة علاء ابراهيم برباعية نظيفة انتهى الشوط الأول بتقدم فريق جمهورية شبين بهدفين نظيفين سجلهما علاء سلامه وابو بكر كونية وأضاف محمود غالي الهدفين الثالث والرابع بالشوط الثاني.

ـ فوز فريق اتحاد الشرطة بقيادة محمد عبيدو على فريق سرس الليان بقيادة عبد الحميد سلامة بثلاثية مقابل هدف.



- تعادل ايسترن كومباني بقيادة طارق يحيي مع فريق الشمس بقيادة طة شحاته بهدف لكل فريق .

- فوز فريق ليفيلز بقيادة فؤاد سلامة على فريق النصر بقيادة محمد خلف بثلاثية مقابل هدفين.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق بهدفين نظيفين سجلهما مصطفى بهاء وميسي.

وتمكن فريق ليفيلز من تسجيل ثلاثيه بالشوط الثاني عن طريق دودو وعماد محمد وحازم الشامي.



وتختتم الجولة الاربعاء بلقاء فريق نيو جيزة بقيادة ابراهيم صلاح فريق مستقبل سبورت بقيادة محمد حسن برصيد 4 نقاط.



المجموعة الثانية ( ب)



- فوز المريخ بقيادة حمادة طلبه مع فريق الرباط والانوار بقيادة سيد الشناوي بهدفين نظيفين سجلها محمد الظريف ومحمد السادات في الشوط الأول.

ـ فوز فريق شباب القزازين بقيادة محمد يسن على نجمة سيناء بقيادة حاتم حسن بهدف دون رد سجله محمد ابو طالب

ـ فوز فريق العبور بقيادة طارق عبد الله علي فريق رع بقيادة علي غزال بهدفين مقابل هدف حيث تقدم فريق العبور بهدف في الشوط الأول سجله رجب العربي وأضاف حسام بازوكا الهدف الثاني بالشوط الثاني.



- فوز فريق بورفؤاد بقيادة محمد حليم على فريق الزرقا بقيادة محمد عبد الرحمن برباعية مقابل هدفين حيث تقدم فريق بور فؤاد بهدفين هدف سجلهما احمد مصطفي لالا وسيد شعبان.

وأضاف الهدف الثاني للزرقا إيهاب حسني، وتمكن محمد متعب من تسجيل هدفين لبور فؤاد

- فوز فريق منتخب السويس بقيادة حسام عوض على فريق الشرقية بقيادة مصطفى مزيكا بثلاثية مقابل هدفين.

حيث تمكن المهاجم محمود النجدي من افتتاح التسجيل لفريق الشرقية في الدقيقة الخامسة برأسية قوية، لكن الضيوف لم يتأخروا في الرد، حيث عادل أحمد السيد غريب النتيجة في تسجيل هدفين وتعادل الفريق الشرقيه قبل نهاية الشوط الأول.

أضاف محمود قطب هدف الفوز لفريق السويس في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.



ـ تعادل فريق النصر بالعريش بقيادة محمد اسحاق ميشو مع فريق شباب قريه عامر بقيادة هيثم عبده بهدف لمثله تقدم قرية عامر بهدف عبد الله النادي وتعادل النصر.

ـ فوز فريق 6 اكتوبر بقيادةخالد متولي على فريق شباب النجوم بقيادة عصام ربيع بهدف دون رد.