نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيجور تودور، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، مساء اليوم الثلاثاء في بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة يوفنتوس وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة يوفنتوس وبوروسيا دورتموند اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 على ملعب يوفنتوس، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة بوروسيا دورتموند

حراسة المرمى: دي جريجوريو.

خط الدفاع: أوبندا، بريمر، كيلي، كالولو.

خط الوسط: تورام، ماكيني، كامبياسو، كوبمينيرز.

خط الهجوم: يلديز، دافيد.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات دوري أبطال أوروبا، وسيتم بث مباراة يوفنتوس وبوروسيا دورتموند عبر قناة 4 beIN Sports بصوت المعلق حفيظ دراجي.