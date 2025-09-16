نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيريرا يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته المكثفة لمباراته المرتقبة أمام الإسماعيلي في الجولة السابعة من الدوري الممتاز، من خلال تدريبات فنية خاصة أقيمت اليوم الثلاثاء على استاد الكلية الحربية.

ركز المدير الفني البلجيكي يانيك فيريرا وجهازه المعاون خلال المران على تنفيذ بعض الجمل الخططية المحددة، مع توجيه اللاعبين بشكل مستمر لضمان التطبيق الصحيح. واختتمت الحصة التدريبية بتقسيمة فنية مصغرة في منتصف الملعب، بهدف تطبيق ما تم التدريب عليه عمليًا.

يستهدف الجهاز الفني من خلال هذه التدريبات تجهيز الفريق بأفضل شكل ممكن لمواجهة الدراويش يوم الخميس المقبل، سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية والحفاظ على مسيرة الفريق في البطولة.