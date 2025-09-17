الارشيف / الرياضة

"مش بتاع مشاكل".. مدرب أنجولا يعلق على أزمات شيكو بانزا الأخيرة مع الزمالك

أحمد جودة - القاهرة - أكد بيدرو جونسالفيس المدير الفني لمنتخب أنجولا، أن شيكوبانزا واحد من العناصر الأساسية في صفوف المنتخب.

وقال شيكوبانزا في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: لا احب وصف شيكوبانزا بأنه لاعب مفتعل للمشاكل.

واضاف: ما اعرفه ان شيكو بانزا لاعب ملتزم ولم يفتعل اي أزمات مع المنتخب الانجولي ولا احب وصفه بإنه لاعب مفتعل للازمات.

واصل: وشيكوبانزا لا بد أن يتحدث بشأن لعبه من عدمه وهو قادر على افادة المنتخب ووارد ان يكون لديه مشاكل نفسيه أو بدنية خاصة باللاعب.

واختتم: شيكوبانزا  سيظل ضمن اهتماماتنا دائما وعلاقتي به مميزة وهو يلعب في نادي كبير بحجم الزمالك.

