نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب أنجولا: سأمنح صوتي إلى محمد صلاح في حفل جوائز الأفضل في إفريقيا لأنه الأجدر بها حاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد بيدرو جونسالفيس المدير الفني لمنتخب أنجولا، أنه سيصوت لمحمد صلاح في اختيارات أفضل لاعب في جوائز الكرة الذهبية المقبلة كأفضل لاعب في إفريقيا.

وقال جونسالفيس في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: محمد صلاح لاعب نموذج للاعب الأفريقي الملتزم والطموح ولكن هناك أسماء عديدة مميزة.

واضاف؛ وسأختار من يستحق وصلاح يستحق ان يكون دائما بأفضل لاعب في العالم ليس في افريقيا

وتباع: محمد صلاح فرعون مصري كبير ويستحق كل الألقاب وهو الاحق بالفوز بافضل لاعب في افريقيا وهو استحقها كثير افريقا وعالميا وسأمنحه صوتي نظرا لأدائه الرائع مع ليفربول