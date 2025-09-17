نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن الشريعي: الفئة الأولى للاعبي إنبي 3 مليون جنيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن الشريعي رئيس نادي انبي، أن الفئة الأولى بين لاعبي انبي هي ٣ مليون جنيه و٧٠٠ الف

وقال الشريعي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الفئة الأولى عندي ٣ مليون جنيه للاعب و٧٠٠ الف جنيه وهو رقم قليل بالنسبة لرواتب لاعبين في أندية أخرى

واضاف: ونحن الأفضل قطاع ناشئين في مصر وغياب الاستثمار وراء ابتعاد انبي عن المنافسة على لقب الدوري منذ عام ٢٠١١ والمنافسة على الدوري تحتاج العديد من المتطلبات مثلزالظهير الحماهيري والموارد المالية

وواصل: رغبة مصطفى شلبي وراء انتقاله للزمالك عن الاهلي، وعرض نادي الزمالك كان الأفضل من الناحية المادية

وواصل: كنت أثق من قدرة لاعبي انبي امام الاهلي في الدوري الممتاز ومن المنطقي ان يحقق الاهلي الفوز على انبي وسأكررها الاهلي هو وجهة مصر الأولى