نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمزمار والشماريخ محمد رمضان يُودع تصوير فيلم أسد بالمنوفيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان محمد رمضان بالمزمار والشماريخ والاغاني وبعض الرقاصات بانتهاء فيلم أسد وتصوير مشاهده الأخيرة في فيلمه الجديد "أسد"، والذي من المقرر طرحه في دور العرض خلال عام 2026، ليكون أحد أبرز الأعمال السينمائية المنتظرة في الموسم المقبل.

و قام صناع فيلم أسد اليوم بالانتهاء من التصوير وذلك بحضور جميع فريق عمل الفيلم في منطقه “بني سلامه” بمحافظه المنوفيه بجانب النيل لتصوير المشاهد الأخيره في اليوم الاخير وقام صناع الفيلم بالاحتفال والرقص على اغاني لمحمد رمضان أحتفالًا بفركش الفيلم والأستعداد لعرض الفيلم.

أول تعاون يجمع بين محمد رمضان والمخرج محمد دياب

ويعد فيلم "أسد" أول تعاون يجمع بين محمد رمضان والمخرج محمد دياب، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبد الحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج.

قصة فيلم أسد

وتدور أحداث الفيلم في حقبة المماليك، حيث يجسد محمد رمضان شخصية "علي الفارسي"، القائد الذي تزعم ثورة الزنوج ضد الجيش العباسي عام 1280 ميلادية. وتتناول القصة صراعات سياسية وإنسانية تدور في تلك الفترة التاريخية الحساسة، مما يجعل الفيلم من أبرز الأعمال التاريخية التي تسلط الضوء على مرحلة مهمة من التاريخ الإسلامي.

أبطال فيلم أسد

أبطال فيلم "أسد": محمد رمضان، رزان جمال، ماجد الكدواني، كامل الباشا، علي قاسم، أحمد خالد صالح، أحمد داش، إسلام مبارك، ومحمود السراج، الفيلم من إنتاج ضخم يجمع بين الدراما التاريخية والمشاهد الحربية، ومن المنتظر أن يقدم تجربة بصرية مميزة تجمع بين الإبهار الفني والتفاصيل الدرامية المشوقة.

آخر اعمال محمد رمضان

وكان آخر اعمال محمد رمضان، أغنية «صحابي عزمون» بالتعاون مع كلمات وألحان إسلام كان، وتوزيع ديزيل، وايضا طرح أغنية «قلبي طاير» عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب»، ذلك بالتعاون مع المطرب العراقي أحمد ستار، وجمعت أغنية بين اللهجة المصرية والعراقية، الاغنيه من تأليف محمد رمضان وألحان سلين سلامة، أما الكلمات العراقية من تأليف حيدر الأسير وألحان أحمد ستار.